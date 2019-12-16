شاهد .. سيرين عبد النور تتعلم اللهجة السعودية

كتب امير فتحي في الاثنين 16 ديسمبر 2019 03:51 مساءً - نشرت الفنانة اللبنانية ” سيرين عبد النور ” عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” وهي تحاول تعلم الحديث باللهجة السعودية .

وظهرت سيرين عبد النور في مقطع الفيديو برفقة الفنان السعودي ” يعقوب الفرحان ” وهو يحاول أن يعلمها كيفية قول بعض الأشياء على الطريقة السعودية .

وكتبت سيرين عبد النور في تعليقها على الفيديو : ” دروس باللهجة السعودية واللبنانية .. شو رأيكن بأول درس .. من كواليس مسلسل الديفا مع الممثل السعودي يعقوب الفرحان ” .

تحدثت سيرين في بداية الفيديو عن أنها قررت تلقي دروس باللهجة السعودية .. وسألت يعقوب الفرحان عن كيفية توجيه التحية الصباحية فأجاب : ” صبحكم الله بالخير” لتقوم سيرين عبد النور بترديد التحية بنفسها من ورائه .

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وتعلمت أيضا كلمات وعبارات مثل ” شلونكم اليوم ” و” كيف حالكم ” و” عساكم بخير ” و” عساكم طيبين ” .. وشرح لها يعقوب معنى كلمة ” عستكم ” التي لم تفهم ماذا يعني بها .

ثم أشارت سيرين عبد النور إلى إنه حان دورها في تعليم يعقوب الفرحان اللهجة اللبنانية .. وبدأت أيضا بالتحية الصباحية فقالت : ” بونجور كيفكن ” و ” شو أخباركن اليوم ” و ” كيف نهاركن ” .. ويردد أيضا يعقوب من ورائها بنفسه ما تقوله .

وختمت سيرين حديثها قائلة : ” إن شالله نكون نجحنا بالسعودي وباللبناني ” .