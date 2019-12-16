كتب امير فتحي في الاثنين 16 ديسمبر 2019 03:51 مساءً - أظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” يرصد فيه شاب وفتاة في مشهد درامي كما يبدو.
ودخل الشاب على فتاة في غرفة، قبل أن يقوم بنزع عباءتها وهو يردد أن زمن العباءة قد ولّى وأن هذا الزمن هو زمن الترفيه على حد قوله، بجانب تقبيله ليدها.
وتم تداول الفيديو على نطاق واسع، فيما لم تتضح بالضبط هوية بطلي الفيديو ولا الشخص الذي كان يصورهم، وما إذا كان ذلك المشهد جزءًا من عمل درامي أو توثيقي أو دعائي.
كانت هذه تفاصيل خبر “زمن العباءة قد ولّى”.. شاهد شاب يدخل على فتاة في غرفة وينزع عباءتها ويقبل يدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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