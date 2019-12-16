كتب امير فتحي في الاثنين 16 ديسمبر 2019 03:51 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ” هيدي كرم ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة والتي وجهت من خلالها رسالة إلى شقيقتها الصغرى . فظهرت الصورة منقسمة إلى جزئين الجزء الأول يضم صورة هيدي كرم مع شقيقتها في طفولتهما .. والجزء الثاني يضم ثلاثة أطفال وهم أولاد شقيقتها . F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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كانت هذه تفاصيل خبر هيدي كرم توجه رسالة إلى شقيقتها : ” كفاية خلفة “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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