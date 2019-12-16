كتب امير فتحي في الاثنين 16 ديسمبر 2019 03:51 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو يوثق لحظة طردّ رئيس وزراء لبنان الأسبق فؤاد السنيورة من الجامعة الأمريكية في بيروت، بعد وصوله لحضور حفلة موسيقية، بمناسبة عيد الميلاد.



وبعد وصول السنيورة بدأ عدد من طلبة الجامعة والحاضرين بالحفل بترديد هتافات: ”ثورة ثورة ثورة“، واصفين رئيس الحكومة الأسبق بـ“حرامي حرامي والسنيورة حرامي“. وصدحت حناجر المعترضين على حضور السنيورة، بالهتاف: ”برا برا برا، سنيورة طلاع برا“، حتى غادر السنيورة الاحتفال، بحسب موقع ”الأخبار“ الإلكتروني.

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد لحظة طرد رئيس وزراء لبنان الأسبق من الجامعة الأمريكية ببيروت: برا برا برا سنيورة طلاع برا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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