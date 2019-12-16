شاهد شاب مصري يصفع عامل نظافة مسن على قفاه في شارع بمحافظة طنطا.. والمطالبة بمحاسبة الفاعلين

كتب امير فتحي في الاثنين 16 ديسمبر 2019 03:51 مساءً - أقدم عدد من الشبان في مصر على صفع عامل نظافة وإهانته أثناء تأدية عمله بأحد الشوارع بمحافظة طنطا.

وأثارت الواقعة غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بمحاسبة الفاعلين.

ويعيد هذا المشهد إلى الأذهان حادثة طالب سوداني تعرض لواقعة تنمر وسخرية، تدخلت على إثرها سفارة جنوب السودان لدى مصر، بعد انتشار فيديو يوثق الاعتداء.