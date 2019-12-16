هاني بن بريك : أيوب طارش قامة عربية كبيرة نعتز به في الجنوب

الإثنين 16 ديسمبر 2019

أشاد نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي باليمن، هاني بن بريك، بالفنان اليمني أيوب طارش، واصفاُ أياه بـ"أحد أساتذة الفن الجميل" .



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وقال بن بريك في تغريدة له بتويتر، "بعيدا عن السياسة الفنان العربي الكبير المبدع أيوب طارش قامة عربية كبيرة نعتز به في الجنوب كفنان عربي أصيل ويستحق كل تكريم" ..

وأضاف "وقامته الفنية السامقة لايضيرها أبدا الاستغلال السياسي فهو أبعد ما يكون عن لوثة الأحزاب الدموية الإرهابية" .. موجهاً التحية من الأعماق للفنان أيوب طارش .