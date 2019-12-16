ديما قندلفت بإطلالة ملفتة في جلسة تصوير جديدة – بالصور

متابعة بتجــــــــرد: عقدت النجمة السورية ديما قندلفت جلسة تصوير جديدة، وشاركت الجمهور ببعض الصور منها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي. وأطلّت “قندلفت” في الصور الجديدة بفستان شيفون من اللون الزهر، ورفعت شعرها بأسلوب مميّز، فبدت بكامل أناقتها في لقطات نالت استحان محبّيها. صور ديما قندلفت حصدت آلاف “الإعجابات” حيث أعبر محبّوها من خلال تعليقاتهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن إعجابهم بإطلالتها المتجدّدة. تجدر الإشارة إلى أن ديما قندلفت انضمت إلى أبطال مسلسل “الهيبة 4” والمقرر أن ينطلق تصويره مطلع عام 2020 لتخوض من خلال سباق موسم رمضان المقبل.

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