شكران مرتجى: “الله يكبّرلي عقلي!”

متابعة بتجــــــــــرد: توجّهت الممثلة السورية شكران مرتجى برسالة شكر إلى متابعيها وأصدقائها الذين عايدوها بأجمل الكلمات في مناسبة عيد ميلادها الذي وافق في الأيام الأخيرة.
ونشرت فيديو عفوي وطريف جداً ظهرت فيه تقول لهم: “شكراً لكل مين عايدني”، إلا أن مرتجى أضحكت متابعيها بعدما سمع صوتها في الفيديو رفيعاً جداً بسبب نفخها بالون الهيليوم”.
وعلّقت على الفيديو، قائلةً: “هههه الله يكبرلي عقلي وعقل اللي كانوا معي هههه جننوني صغرت ما كبرت. أمانة لا تضحكوا عليي أضحكوا معي… بالون هيليوم”.
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