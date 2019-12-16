أنجلينا جولي متهمة بسرقة فكرة فيلمها الجديد

متابعة بتجـــــــــرد: تواجه النجمة الأميركية العالمية أنجلينا جولي تهمة وجّهتها لها أخيراً الكاتبة أنطوانيت أبامونتي. وفي التفاصيل فقد اتّهمت الأخيرة جولي بسرقة فكرة فيلمها الجديد Eternals الذي سيعرض عام 2020. وكشفت أبامونتي أن الفكرة هي لها في الأساس، وكانت عرضتها العام الماضي على جولي التي قامت بدورها بتسويقها لصالح شركة “مارفل” دون علمها.

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