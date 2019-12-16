"يو 2" تحيي حفلتها الموسيقية الأولى في الهند

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أقامت فرقة الروك الأيرلندية "يو 2" أول حفلة لها على الإطلاق في الهند، الأحد، بحضور مشاهير وحشود كبيرة توافدت من كل أنحاء البلاد إلى مدينة مومباي الساحلية.
وتعد فرقة "يو 2" هي الأحدث بين الفرق الموسيقية والمغنين الذين يقيمون حفلات ضمن جولاتهم في هذا البلد الواقع في جنوب آسيا، مع بيونسيه وشاكيرا و"كولدبلاي" وديمي لوفاتو وبراين آدمز وآخرين.
وبيعت نحو 35 ألف تذكرة للحفلة الموسيقية التي أحيتها الفرقة في استاد "دي. واي باتيل" الرياضي وفقا لوسائل إعلام محلية وحضرها أبرز نجوم بوليوود.
وقبل الحفلة، نشرت الفرقة على صفحاتها في وسائل التواصل الاجتماعي صورة لكلمات "أهيمسا هي المثل الأعلى".
وقال المغني الرئيسي للفرقة بونو في مقابلة مع قناة "إن دي تي في" التلفزيونية في سبتمبر/أيلول: "تأثرنا بمارتن لوثر كينج جونيور وهو تلميذ للمهاتما غاندي".
وتعد مومباي هي المحطة الأخيرة في جولة "ذي جوشوا تري 2019" التي سميت تيمّنًا بألبوم للفرقة أطلق في عام 1987، والتي بدأت في 8 نوفمبر/تشرين الثاني في أوكلاند.
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