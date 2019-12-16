عروس بيروت: انتصر الحب.. ونايا حقودة وغاضبة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حملت حلقة الأمس من مسلسل "عروس بيروت" شعار "وانتصر الحب"، بعدما شهدت الحلقة عودة فارس "ظافر العابدين" وثريا "كارمن بصيبص" بعدما كانا على وشك الطلاق.

وفي التفاصيل وبعدما تتعرض ثريا لحادث سير خلال طريقها إلى بيروت من أجل توقيع أوراق طلاقها من فارس، تدخل ثريا وفي عينيها مشاعر جديدة، وتفاجىء المحامي وفارس بإعلانها رفضها الطلاق، ورغبتها بمنحها علاقة زواجهما فرصة أخرى.

وبعد قرار ثريا المُفاجيء الذي أفرح فارس بشكل كبير، يتجه الثنائي إلى القصر من أجل إعلان الخبر، في هذا الوقت تكون الست ليلى "تقلا شمعون" تحتفل بعيد ميلادها، عن طريق إقامة حفل صاخب دعت إليه رنا "ماري تيريز معروف" حبيبة فارس السابقة وابنه أمير.

ويأتي احتفال ليلى هذا بعيد ميلادها تعبيرًا منها أيضًا على فرحتها بانفصال فارس عن زوجته البيروتية ومحاولة منها لإعادته إلى رنا حتى يكبر حفيدها أمير بينهم.

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ولكن هذه الفرحة لم تكتمل، إذ يتفاجأ الجميع بعودة ثريا برفقة فارس، لتنسحب ليلى من الاحتفال بعد شعورها بغضب كبير، كما تنسحب رنا هي الأخرى بعدما كانت تأمل أن تعود الأمور بينها وبين فارس بعد انفصاله، في المقابل يعبر إخوة فارس عن سعادتهم لعودته إلى ثريا كما يعبر كل من يعمل في القصر عن سعادتهم أيضًا.

أما نايا "مرام علي"، زوجة خليل الضاهر شقيق فارس "جو طراد" فتظهر عليها علامات الغيرة والحقد لعودة ثريا، كما ترفض بشكل قاطع محاولات خليل لإقناعها بالعودة إلى غرفتهما، وترك غرفة فارس القديمة.

في المقابل وبعيدًا عن مشاكل فارس وثريا، يستعد آدم الفارس "محمد الأحمد" الشقيق غير الشرعي لأبناء الضاهر، لحرب جديدة معهم، إذ يتفق مع المحامي الخاص به، أن يدعوا الصحافة العربية عند فتح قبر والده من أجل فحص الـ DNA، وبالتالي التسبب بفضيحة كبيرة في الإعلام على أبناء الضاهر قد تتسبب بخسارتهم عددًا من الأسهم.

يُشار إلى أنه وبعودة ثريا إلى فارس ستتجه الأحداث لمسار جديد ومختلف عن ما شهدته في الحلقات الماضية، وقد تزداد حرب آدم وفارس قوة، فيما يبدو أن نايا ستخوض حربًا جديدة ضد ثريا بسبب غيرتها الشديدة ورفضها لعودتها.