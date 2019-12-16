ليام هيمسورث يُقدم حبيبته الجديدة لوالديه.. هل يرتبطان؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثار الممثل الإسترالي، ليام هيمسورث شائعات عن وجود علاقة غرامية مع العارضة الأسترالية غابرييلا بروكس، بعد تقديمها لوالديه "كريج وليوني" في خليج بايرون.

وكان لقاء العارضة البالغة من العمر 21 عامًا مع والد ووالدة ليام وديًا للغاية؛ إذ كانا منسجمين معها عندما تعرّفا عليها خلال مأدبة غداء عائلية يوم الجمعة الماضي، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وخلال اللقاء، أعطى ليام والدته ليوني عناقًا كبيرًا، ثم استقبلت غابرييلا ليوني بعناق دافئ، ثم شوهد ليام مبتسمًا بينما كان الجميع يضحكون.

من غير الواضح كيف عرف ليام وغابرييلا بعضهما البعض، وفي أبريل الماضي، أنهت غابرييلا علاقتها التي استمرت أربع سنوات بالمغني، مات هيلي.

وقال مصدر لصحيفة "ذا صن" في ذلك الوقت: "كان هناك الكثير من الضغط على علاقتهما".

وفي شهر أكتوبر الماضي، تم ربط اسم ليام بالممثلة ماديسون بروان، 22 عامًا، بعد ظهورهما سويًا في شوارع نيويورك، لكن يبدو أنه لم يحدث تقدم بين الثنائي.

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يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد ليام لتقديم أوراق طلاقه من زوجته السابقة مايلي سايروس.

كان ليام أعلن انفصاله عن زوجته مايلي في أغسطس، بعد ثمانية أشهر فقط من حفل زفافهما السري في قصرها في تينيسي.

وقال ليام عن الانفصال في ذلك الوقت: "هذه مسألة خاصة ولم أقدم ولن أبدي أي تعليقات لأي صحفيين أو منافذ إعلامية".

ونشرت تقارير إعلامية في ذلك الوقت أن السبب هو خيانة ليام لسايروس مع عارضة أزياء استرالية ولكن لم يتم ذكر اسمها.

في حين أشار موقع TMZ إلى أن السبب الحقيقي في الانفصال هو خيانة مايلي، فيما أشار البعض إلى أن السبب هو تعاطي ليام للمخدرات والكحول.

في هذه الأثناء، دخلت مايلي في علاقة رومانسية مع كيتلين كارتر عقب انفصالها، قبل الشروع في علاقة مع المغني الأسترالي، كودي سيمبسون.

ويقال إن الزوجين السابقين أنهيا طلاقهما؛ إذ زُعم أن ليام استأجر محامي طلاق هوليوود البارز، لورا فاسر.