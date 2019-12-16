أحمد شيبة يوجه رسالة شكر إلى جمهوره عقب تحسن حالة والدته

القاهرة - لايف ستايل
حرص المطرب الشعبى أحمد شيبة علي توجيه رسالة إلى شكر الي جمهوره عقب تحسن حالة والدته، حيث طلب منهم من قبل الدعاء لها بالشفاء العاجل.المطرب الشعبى أحمد شيبة، نشر صورة بجوار والدته، وعلق قائلا:"لحبايب قلبي اللي بيبعتوا رسايل و بيكلموني وعايزين يطمنوا على أمي، الحمدلله هي بقت بخير وأحب أطمن كل الناس أنها الحمد لله أحسن وبتدعيلكم كلكم.. ربنا ما يحرمني منكم وألا يحرمكم مني".
من ناحية أخرى طرح شيبة مؤخرًا دويتو جديد مع المطرب الشعبى حمادة مجدى بعنوان "الله المستعان" على طريقة الفيديو الكليب، هو من كلمات صلاح مندى، ووليد رياض ومحمد النجار، وألحان منعم، ومن توزيع أشرف البرنس.يذكر أن أحمد شيبة قام بغناء الأغنية الدعائية الرسمية لمسلسل "زالزال" للنجم محمد رمضان بعنوان " سيبونا بقى في حالنا" وهى من كلمات صلاح عطية، وألحان سيد راضي
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