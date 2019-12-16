نانسي عجرم تشارك بأنشطة خيرية في مصر









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أضغت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الطابع الإنساني على زيارتها الأخيرة إلى مصر. حيث شاركت بأنشطة مؤسسة "راعي مصر للتنمية" وإلتقت عدداً من الأطفال فأسعدتهما بتوزيع الهدايا والملابس



وذلك على هامش حفلها الحالشد على مسرح الجامعة الألمانية في القاهرة وسط حضور الألاف من محبيها. حيث صعدت على المسرح على أغنية "بدنا نولع الجو وسط الهتفات الشعبية وقدمت وصلة غنائية لأكثر من ساعة نوعت فيها بين القديم والجديد من الأغاني غنّت فيها "آه ونص"، "أخاصمك آه"، "وما تيجي هنا " وغيرها من الأغاني الجديدة