شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء سيف تجادل متابعًا شاهدها مرتدية النقاب بالكعبة ورغب فى التصوير معها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدت الفنانة شيماء سيف، مناسك العمرة مع زوجها محمد كارتر، أمس الاحد، وكتبت شيماء عبر حسابها على إنستجرام، قائلة:" اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يارب اكتبها لكل مشتاق".

وبعد نشرها للصورة، كتب أحد متابعيها، قائلا:" كان نفسى ياشيماء أتصور معاكى أنا شوفتك على فكره وكنتى لابسه نقاب"، لترد عليه شيماء قائلة:"انا جاية لربنا وانت جاى لربنا متلهيش نفسك بأى حاجة تانية او أى حد ولو كان مين وربنا يتقبل منا جميعا".

ليرد عليها المتابع، مرة أخرى قائلا:" مين قال إن ملهى بحاجة تانيه ومين قال أننا مش جايين لحد غير ربنا يافندم ...انا فعلا كنت نفسى أتصور معاكى لأن فعلا معجب بشغلك انتى بتخلقى بهجه غير طبيعيه .. مره تانيه انا اسف لو الكومنت أتفهم غلط".

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وشاركت الفنانة شيماء سيف، فى موسم دراما رمضان الماضى بمسلسل" بدل الحدوتة 3"، بطولة دنيا سمير غانم وسمير غانم وحمدى الميرغنى ومحمد ثروت وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج سينرجى وهشام جمال.







