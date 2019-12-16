شكرا لقرائتكم خبر عن "ليلة اليمن السعيد" بموسم الرياض مع كوكبة من نجوم اليمن..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك عدد من نجوم الطرب فى اليمن منهم فؤاد عبد الواحد، أحمد فتحي، وليد الجيلاني، عوض بن ساحب، حسين محب، يوم السبت الموافق 28 ديسمبر الجاري، على مسرحية أبو بكر سالم ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهمى بالمملكة العربية السعودية.

من ناحية أخرى فؤاد عبد الواحد يستعد حالياً لوضع اللمسات الأخيرة على أغنيات ألبومه المقبل الثاني في مسيرته الغنائية، حيث يقوم بإنهاء مجموعة من الأغنيات التي تعاون بها مع أهم شعراء وملحين الخليج العربي، وسط تفاؤل كبير في محتوياته الموسيقية والفنية.

ويذكرأن فعاليات "موسم الرياض" بدأت في 11 أكتوبر 2019، وتستمر حتى نهاية شهريناير 2020، وسط تقديم العديد من الفعاليات الترفيهية والرياضية والعروض المسرحية والموسيقية وعروض الأزياء والسيرك والألعاب والمعارض المتخصصة.