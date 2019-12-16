شكرا لقرائتكم خبر عن كلاكيت تاني مرة Chance the Rapper يلغي جولته الغنائية بسبب أسرته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - للمرة الثانية يعلن النجم العالمي Chance the Rapper عن إلغائه لجولته الغنائية الضخمة التي كان من المقرر القيام بها تحت عنوان " Big Tour " ، و هو ما أعلنه chance عبر صفحته الشخصية علي موقع " إنستجرام " و كانت حجته هى الاهتمام بأسرته.

نشر Chance the Rapper علي صفحته الشخصية بموقع " إنستجرام " صورة التقطت له بإحدي حفلاته وعلق عليها فكتب :" يا شباب لقد قررت إلغاء جولتى الغنائية " Big Tour " أعلم أنني قمت فيما قبل بإعادة جدولة وإعادة التوجيه للحفلات والكثير من الإجراءات لكنه حقا للوصول للأفضل .

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واستكمل النجم الشهير فكتب: " سأنتهز الفرصة و استغل هذا الوقت لأكون مع أسرتي وأصنع بعض الأعمال الموسيقية الجديدة وأطور استعراضاتي الغنائية .. آسف بشدة لأي شخص لديه تذكرة لحفلي فهذا الشخص حقا يقدم لي الدعم، واشعر بالأسف أكثر لأي شخص كان يخطط لحضور حفلي لأول مرة .

ولم تكن هذه المرة الأولي التي يلغي فيها chance هذه الجولة بل هي المرة الثانية بنفس الحجة ففي شهر سبتمبرالماضي كشف النجم الشهير أنه قرر تأجيل جولته الغنائية التي كان من المقرر أن تبدأ في سان فرانسيسكو في 14 سبتمبر، وأعلن في ذلك الحين النجم البالغ من العمر 26 عام انه سيبدأ جولته الغنائية في شهرينايرالمقبل وذلك لكي يتواجد بجانب زوجته فى الأشهرالأولى لتربية طفليه كنسلي و مارلى .