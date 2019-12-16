شكرا لقرائتكم خبر عن بعد " إحلم وإفراح "..لطيفة تسجل أغنية جديدة مع الملحن مدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت المطربة التونسية لطيفة أغنية جديدة فى ألبومها الجديد تتعاون فيها مع الملحن مدين، ومن كلمات أيمن بهجت قمر، وتوزيع الموسيقي عمرو عبد الفتاح، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة وقت طرح ألبوم.

وتعاونت لطيفة مع مدين فى عدد من الأغانى خلال الفترة السابقة، ولعل أبرزها أغنية "إحلم وإفراح" وهي من كلمات وليد الغزالي، وتوزيع كريم عبد الوهاب.

يذكرأن آخرأعمال لطيفة أغنية " أمى" والتى صورتها على شكل فيديو كليب، خلال قناتها الخاصة بموقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب"، وهى من كلمات أحمد سامى ورامى جمال الدين، ألحان وتوزيع إسلام صبرى، والكليب من إخراج أحمد جمال.

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