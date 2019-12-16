- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج الدموى تارانتينو يعود لعالم الأكشن بجزء جديد لسلسلته الشهيرة Kill Bill والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بعض التقارير الأجنبية، عن نية المخرج العالمي كوينتين تارانتينو، بالعمل على جزء ثالث من السلسلة الدموية الشهيرة Kill Bill.
وبحسب صحيفة فاريتي، فإن المخرج الدموي الشهير، يدرس عودته مرة أخرى لعالم الأكشن بإخراج الجزء الثالث من السلسلة الشهيرة Kill Bill الذى عرض أول اجزائها عام 2003، وثاني أجزائها عام 2004، ونجحا في تحقيق إيرادات تجاوزت الـ 330 مليون دولار.
المخرج الدموي تارانتينو
ولم تكشف الصحيفة عن التوقيت الذي ينوي تارانتينو طرح في فيلمه الجديد، أو أي الممثلين المرجح مشاركتهم في الجزء الجديد من السلسلة.
وعلى سياق آخر، حصد تارانتينو جائزة أفضل مخرج في دورة النقاد السينمائيين في لاس فيجاس، التي طرحت أمس، بالإضافة إلى نجاح فيلمه Once Upon a Time in Hollywood في حصد جائزة أفضل فيلم في القائمة.
كانت هذه تفاصيل خبر المخرج الدموى تارانتينو يعود لعالم الأكشن بجزء جديد لسلسلته الشهيرة Kill Bill لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.