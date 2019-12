شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج الدموى تارانتينو يعود لعالم الأكشن بجزء جديد لسلسلته الشهيرة Kill Bill والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بعض التقارير الأجنبية، عن نية المخرج العالمي كوينتين تارانتينو، بالعمل على جزء ثالث من السلسلة الدموية الشهيرة Kill Bill.

وبحسب صحيفة فاريتي، فإن المخرج الدموي الشهير، يدرس عودته مرة أخرى لعالم الأكشن بإخراج الجزء الثالث من السلسلة الشهيرة Kill Bill الذى عرض أول اجزائها عام 2003، وثاني أجزائها عام 2004، ونجحا في تحقيق إيرادات تجاوزت الـ 330 مليون دولار.



ولم تكشف الصحيفة عن التوقيت الذي ينوي تارانتينو طرح في فيلمه الجديد، أو أي الممثلين المرجح مشاركتهم في الجزء الجديد من السلسلة.

وعلى سياق آخر، حصد تارانتينو جائزة أفضل مخرج في دورة النقاد السينمائيين في لاس فيجاس، التي طرحت أمس، بالإضافة إلى نجاح فيلمه Once Upon a Time in Hollywood في حصد جائزة أفضل فيلم في القائمة.