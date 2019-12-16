شكرا لقرائتكم خبر عن سارة نخلة تتهم كيلى جينر بتقليد فستانها.. وتعلق: قولى بقى أنا اللى قلدتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتهمت الفنانة السورية سارة نخلة، الفنانة العالمية كيلى جينر بتقليد فستانها التى ارتدته فى مهرجان القاهرة السينمائي منذ أسابيع قليلة، وعلقت على التشابه ساخرة على انستجرام. ونشرت سارة مقارنة بين الفستانين، وقالت" يلا قوليلي بقه إن أنا الّلي قلدتك ، مع العلم أنا لبسته في مهرجان القاهرة من شهر وإنتي لابساه من ساعتين بس، بس بطل يا بت يا كايلي بطل مش أي كلام". Advertisements وكانت كايلي جينر قد نشرت، عبر حسابها على انستجرام، عددا من الصور لاطلالتها بهذا الفستان.

سارة نخلة وكايلى



كايلى جينر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سارة نخلة تتهم كيلى جينر بتقليد فستانها.. وتعلق: قولى بقى أنا اللى قلدتك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.