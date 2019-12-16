فن ومشاهير

انجى وجدان تحتفل بعيد زواجها السابع بصور من عقد قرانها.. وتعلق: ضهري وسندى

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن انجى وجدان تحتفل بعيد زواجها السابع بصور من عقد قرانها.. وتعلق: ضهري وسندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعادت الفنانة إنجي وجدان، ذكريات عقد قرانها بمناسبة احتفالها بعيد زواجها السابع، عبر حسابها بموقع "انستجرام" ، بجموعة صور من عقد قرانها على زوجها أحمد.

 

وكتبت: "يوم 14 ديسمبر 2012 كان كتب كتابي على جوزي أحمد، كل سنة وأنت طيب ودايمًا ظهري و سندي ومصدر الأمان والحب والاحترام، بحبك وشكرًا لكل حاجة بتعملهالي".


إنجى وجدان
إنجى وجدان

إنجى وزوجها
إنجى وزوجها

 

Advertisements

وكان آخر أعمال إنجي وجدان، مسلسل "طلعت روحي"، وشاركها البطولة نيقولا معوض وإسلام إبراهيم وميار الغيطي وهبة عبدالعزيز وتامر فرج ودنيا ماهر ومن تأليف "ورشة كتابة" وإخراج رامي رزق الله.

 

إنجى وجدان تستعيد ذكريات زفافها
إنجى وجدان تستعيد ذكريات زفافها

 

الفنانة إنجى وجدان
الفنانة إنجى وجدان
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انجى وجدان تحتفل بعيد زواجها السابع بصور من عقد قرانها.. وتعلق: ضهري وسندى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا