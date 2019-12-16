شكرا لقرائتكم خبر عن انجى وجدان تحتفل بعيد زواجها السابع بصور من عقد قرانها.. وتعلق: ضهري وسندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعادت الفنانة إنجي وجدان، ذكريات عقد قرانها بمناسبة احتفالها بعيد زواجها السابع، عبر حسابها بموقع "انستجرام" ، بجموعة صور من عقد قرانها على زوجها أحمد.

وكتبت: "يوم 14 ديسمبر 2012 كان كتب كتابي على جوزي أحمد، كل سنة وأنت طيب ودايمًا ظهري و سندي ومصدر الأمان والحب والاحترام، بحبك وشكرًا لكل حاجة بتعملهالي".





إنجى وجدان



إنجى وزوجها

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وكان آخر أعمال إنجي وجدان، مسلسل "طلعت روحي"، وشاركها البطولة نيقولا معوض وإسلام إبراهيم وميار الغيطي وهبة عبدالعزيز وتامر فرج ودنيا ماهر ومن تأليف "ورشة كتابة" وإخراج رامي رزق الله.



إنجى وجدان تستعيد ذكريات زفافها