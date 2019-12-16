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شكرا لقرائتكم خبر عن انجى وجدان تحتفل بعيد زواجها السابع بصور من عقد قرانها.. وتعلق: ضهري وسندى والان مع تفاصيل الخبر
وكتبت: "يوم 14 ديسمبر 2012 كان كتب كتابي على جوزي أحمد، كل سنة وأنت طيب ودايمًا ظهري و سندي ومصدر الأمان والحب والاحترام، بحبك وشكرًا لكل حاجة بتعملهالي".
إنجى وجدان
إنجى وزوجها
وكان آخر أعمال إنجي وجدان، مسلسل "طلعت روحي"، وشاركها البطولة نيقولا معوض وإسلام إبراهيم وميار الغيطي وهبة عبدالعزيز وتامر فرج ودنيا ماهر ومن تأليف "ورشة كتابة" وإخراج رامي رزق الله.
إنجى وجدان تستعيد ذكريات زفافها
الفنانة إنجى وجدان
كانت هذه تفاصيل خبر انجى وجدان تحتفل بعيد زواجها السابع بصور من عقد قرانها.. وتعلق: ضهري وسندى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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