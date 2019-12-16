شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى درويش ينضم لأسرة مسلسل "قوت القلوب" مع ماجدة زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان مصطفى درويش لأسرة مسلسل "قوت القلوب" بطولة النجمة القديرة ماجدة زكى، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج مجدى أبو عميرة، وتأليف محمد الحناوي، ومن المقرر أن يبدأ درويش تصوير دوره خلال أيام، إذ يقدم شخصية جديدة ضمن الأحداث، والمسلسل يتكون من 45 حلقة للعرض فى الموسم الشتوى.

مصطفى درويش تعاقد مؤخرآ علي المشاركة فى بطولة مسلسل "النصابين" للنجمة نيللى كريم وأسر ياسين، ومقرر عرضه فى رمضان، تأليف أحمد وائل وعمرو الدالى، وإخراج كاملة أبو ذكرى وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل بمشاركة شركة سينرجى.

وشارك مصطفى درويش فى 3 مسلسلات خلال شهر رمضان الماضى هم "حكايتى" مع النجمة ياسمين صبرى وتأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج، و"بركة" مع النجم عمرو سعد وتأليف محمد الشواف وإخراج محمود كريم وطارق رفعت، وأبو جبل" مع النجم مصطفى شعبان وتأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح.