شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Frozen 2 ينضم لقائمة الكبار.. ويصبح سادس أفلام صاحبة المليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فيلم الرسوم المتحركة Frozen 2، في اقتناص مركز ضمن أفلام الكبار لعام 2019، بعد تحقيقه المليار دولار الأول في شباك التذاكر، ليصبح سادس الافلام التي حققت مليار دولار في عام 2019، وثالث أفلام استوديوهات ديزني.

وتوسعت مبيعات التذاكر للشركة الشهيرة في عالم الرسوم المتحركة، بالمنافسة الشرسة بفيلمها لينضم لقائمة الكبار التي يتصدرها فيلم Avengers: Endgame و فيلم Aladdin، و Toy Story 4، و The Lion King، Captain Marvel.

كما نجحت شركة ديزني تحقيق رقم قياسي جديد، بتربعها على عرش أكثر الاستوديوهات تحقيقاً للإرباح، بعد ان تخطت أرباحها حاجز الـ 10 مليار دولار في بداية ديسمبر الجاري، وقبل عرض فيلم Star Wars: The Rise of Skywalker في دور العرض يوم 20 ديسمبر الجاري.

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ويعد فيلم Frozen 2 ثامن أعلى فيلم تحقيقاً للأرباح خلال العالم داخل أمريكا الشمالية، بعد ان تجاوزت افتتاحيته حاجز الـ 367 مليون دولار محلياً و 600 مليون دولار عالمياً، وتربعت الصين في صدارة الدول الأكثر تحقيقاً للإرباح برصيد 111.5 مليون دولار من إجمالي المليار دولار.

وفي الجزء الثاني من الفيلم، انطلقت الشخصيات الرئيسية "إلسا" و"آنا" و"كريستوف" و"أولين سفين" ورجل الثلج "أولاف"، في رحلة جديدة لمساعدة إلسا على اكتشاف سر مملكتهم "أريندل"، وفهم سبب ولادتها وامتلاكها قوة السحر.