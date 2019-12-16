شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام: فيلم لص بغداد بداية لسلسلة أجزاء تانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النجم محمد إمام، عن مفاجأة لجمهوره وهو تحضير أكثر من جزء لفيلمه الجديد " لص بغداد"، موجها الشكر لكل فريق العمل على تعبهم و مجهودهم.

وكتب إمام، عبر حسابه على إنستجرام، قائلا:" وراء كل عمل فني ، ألاف من الأشخاص مش بيناموا بالأيام و بيبذلوا أقصى مجهود عندهم علشان يطلعوا عمل يبسطكم و تستمتعوا بيه .. العمل الفني مش بس منسوب للممثلين و المخرج ، في ناس تانية كتير تستحق الإشادة و التقدير".

وأضاف، " امبارح كانت المشاهدة الأولى لفيلم لص بغداد .. إن شاء الله حيعجبكم جداً .. و يكون بداية لسلسلة أجزاء تانية بإذن الله ميعادنا في يناير".

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ويستعد النجم محمد إمام لعرض فيلمه "لص بغداد" منتصف يناير القادم، فى دور العرض السينمائى، بصحبه عدد كبير من النجوم على رأسهم فتحي عبد الوهاب وياسمين رئيس.

فيلم "لص بغداد" بطولة النجوم محمد إمام، وفتحى عبد الوهاب، وياسمين رئيس، وأمينة خليل، ومحمد عبد الرحمن، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق الذى يظهر كضيف شرف فى الأحداث، وتدورأ حداثه فى إطار الأكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية.