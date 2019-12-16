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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
شارك الفنان محمد إمام، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بموقع "انستجرام"، صورة تجمعه بفريق عمل فيلم "لص بغداد"، المقرر طرحه بدور العرض في يناير المقبل.
وعلق "إمام"، على الصورة قائلًا: "ورا كل عمل فني آلاف من الأشخاص مش بيناموا بالأيام وبيبذلوا أقصى مجهود عندهم علشان يطلعوا عمل يبسطكم وتستمتعوا بيه.. العمل الفني مش بس منسوب للممثلين والمخرج، في ناس تانية كتير تستحق الإشادة والتقدير".
وأضاف: "امبارح كانت المشاهدة الأولى لفيلم لص بغداد.. إن شاء الله حيعجبكم جداً.. ويكون بداية لسلسلة أجزاء تانية بإذن الله.. ميعادنا في يناير".
فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، وياسمين رئيس، ومحمد عبدالرحمن، وفتحي عبدالوهاب، وأمينة خليل، وصلاح عبدالله، وأحمد رزق، تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد إمام عن "لص بغداد": "بداية لسلسلة أجزاء تانية.. ميعادنا في يناير" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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