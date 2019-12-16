بالصور| هدية محمود حجازي تُبكي حفيدة شريف منير

محمد اسماعيل - القاهرة - فاجئ الفنان محمود حجازي، "لارا" حفيدة الفنان شريف منير، بهدية أبكتها، وذلك كمكافأة لها كونها طفلة مؤدبة وملتزمة في الصلاة.
ونشرت أسما شريف منير والدة لارا، فيديو عبر خاصية "القصص القصيرة" بموقع "إنستجرام"، ظهر فيه حجازي وهو يفاجئ لارا بهديته، والتي لم تصدق في البداية.
وسألها حجازي عن الاسم الذي ستتطلقه على القطة، لترد "مش عارفة لسه، كيوت أوي"، وأخذت تبكي.
يُذكر أن محمود حجازي يحتفل اليوم 16 ديسمبر بعيد ميلاده، ومن ناحية أخرى انتهى من تصوير دوره في مسلسل "شديد الخطورة".
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