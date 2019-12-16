محمد اسماعيل - القاهرة - تحدثت الفنانة السورية أصالة، عن ملخص ما حدث لها في عام 2019، قبل نهايتها بأيام، مؤكدة إنها كانت على المستوى المهني جيدة للغاية بينما عل المستوى الاجتماعي لم تكن على ما يرام.
وأضافت خلال لقاءها ببرنامج The Insider، أنها مرت خلال 2019 ببعض الآلام والمشاعر السلبية، إلى جانب وجود بعض المشاكل الاجتماعية أثرت عليها قليلًا: "مشاعر خبّطتني".
يُذكر أن أصالة نصري، أحيت مؤخرًا حفلتين في المملكة العربية السعودية، الأولى الجمعة 30 نوفمبر، والثانية يوم 13 ديسمبر.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| أصالة عن 2019: "بشكل عام حلوة لكن فيها شوية آلام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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