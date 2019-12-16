"شفتك بالنقاب".. شيماء سيف ترد على متابع تعرف عليها رغم إخفاء ملامحها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

ردت الفنانة شيماء سيف على تعليق أحد متابعيها، الذي رآها مرتدية النقاب، وذلك بعدما نشرت صورة للكعبة المشرفة خلال تواجدها بالمملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.

وقالت: "أنا جاية لربنا وأنت جاي لربنا متلهيش نفسك بأي حاجة تانية أو أي حد ولو كان مين وربنا يتقبل منا جميعا"، وذلك ردًا على تعليقه "كان نفسى يا شيماء أتصور معاكي.. أنا شفتك ع فكرة وكنتي لابسة نقاب".

يُذكر أن أخر أعمال شيماء سيف كان مسلسل "الزوجة 18"، الذي عُرض في رمضان الماضي، بطولة حسن الرداد وناهد السباعي ‏وهيدي كرم وسلوى خطاب، أشرف على كتابته أمين جمال، تأليف محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد، إخراج مصطف ‏فكري.