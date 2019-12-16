داليا مصطفى: تأخرت على حفل زفافي لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

استضافت الإعلامية لميس الحديدي، الفنانة داليا مصطفى، في حلقة أمس الأحد ببرنامجها "القاهرة الآن"، المعروض على قناة "العربية الحدث"، وتحدثت الأخيرة في البرنامج عن تفاصيل ليلة زفافها على الفنان شريف سلامة، الذي احتفلت به عام 2004.

وقالت "داليا"، إن ليلة زفافها كانت من أسعد ليالي حياتها، وروت العديد من التفاصيل في هذا اليوم: "وصلنا الفرح متأخر جدًا، بسبب الصحفيين، ودخلت في حالة انهيار وبكاء عندما أدركت أنني تأخرت".

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وكشفت عن موقف محرج تعرض له زوجها ليلة الزفاف، قائلة: "شريف جه يقعد في آخر الفرح قام البنطلون اتقطع.. فقالهم خلوا الناس تمشي عشان أعرف أقوم وأمشي".

في سياق آخر، يعرض للفنانة داليا مصطفى حاليا مسلسل "حواديت الشانزليزيه" بطولة إياد نصار، وإنجي المقدم، ومي سليم، وإدوارد، وفريدة سيف النصر، وأماني كمال، وسارة عادل، ودانا حمدان، وأحمد جمال سعيد، وعمر الشناوي، وندا عادل، ومنة جلال، من تأليف نهى سعيد وأيمن سليم، وإخراج مرقس عادل، من إنتاج "سينرجي" للمنتج تامر مرسي.