جميلة عوض: "بنات ثانوي" تجربة نسائية ممتعة تحمس لها "السبكي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعربت الفنانة جميلة عوض عن سعادتها بالمشاركة في فيلم "بنات ثانوي"، ووصفت العمل بأنه تجربة نسائية تتصدر بطولتها فتيات.

وتابعت في بيان صحفي "أمر جيد أن نشهد بالسينما المصرية عمل تقوم ببطولته فتيات، والمنتج أحمد السبكي تحمس للفكرة. أحببت تفاصيل الدور المختلفة؛ إذ أجسد دور فتاة مراهقة في مدرستها الثانوية الحكومية، وهذه الفئة الاجتماعية بخلفياتها الشعبية لم ألعبها من قبل".

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وأضافت جميلة "حاولت أن استعد للدور بمراقبة بعض فتيات المدراس الثانوية الحكومية والانتباه لتصرفاتهم والاستماع إلى لغة حوارهم وتعبيرهم عن مشكلاتهم التي تؤرقهم. هناك مشاهد صعبة بالفيلم وتحتاج عدة انفعالات مُركبة، لكن التجربة بأكملها كانت ممتعة وشهدت الكواليس ألفة عظيمة بيننا؛ فهي بطولة نسائية ونحن فتيات تنتمي لنفس الجيل ونملك أفكار متقاربة وحس دعابة متشابه".

كانت الفنانة جميلة عوض انتهت من تصوير فيلمها الجديد "بنات ثانوي"، تأليف أيمن سلامة وإخراج محمود كامل، والمقرر عرضه بالسينمات 7 يناير.

بنات ثانوي تدور أحداثه حول خمس فتيات في مرحلة الثانوية العامة، ويتعرض لما يحدث لهن أثناء رحلتهن في البحث عن ذاتهن خلال مرحلة المراهقة ومنعطفاتها الخطيرة. الفيلم من بطولة جميلة بالإضافة إلى محمد الشرنوبي ومي الغيطي وهدى المفتي وهنادي مهنا ومايان السيد.