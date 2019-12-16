أسما شريف منير تنشر أول صورة جمعتها بزوجها محمود حجازي.. والأخير يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت المذيعة أسما شريف منير، متابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصورة تجمعها بزوجها الفنان محمود حجازي.

وكتبت في تعليقها على الصورة "دي اول صورة أتصورها معاك كانت من ٣ سنين، ودي اول مرة نحس اننا هنتكعبل في بعض، اللحظة دي بصيت في عيني اوي (عشان صايع)، وانا ساعتها قمت واقعة في حبك علي طول.. فاكر؟".

وتابعت "ربنا يخليك لينا وميحرمنيش منك ونكمل مع بعض عمرنا كله.. بحبك.. كل سنة وانت طيب وحنين وناجح وفي ضهري".

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وعلّق حجازي "ربنا يخليكي لينا يا حبيبتي ووش الخير عليا، وبين قوسين ( ) البصة دي كانت حقيقية أوي وأنا اللي بحمد ربنا انه جعلك نصيب".

يُذكر أن محمود حجازي وأسما شريف منير أعلنا ارتباطهما رسميًا في يوليو 2017، واحتفلا الثنائي بزفافهما في سبتمبر.