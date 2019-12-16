تراند اليوم : الموت يفجع الفنان سامو زين وإعلامية مصرية شهيرة



فجع الموت الفنان السوري سامو زين، والإعلامية المصرية دينا صالح، في وفاة حماة الأول وهي والدة زوجته الإعلامية المصرية أيضًا.

حيث أعلن الفنان سامو زين وفاة حماته، والدة زوجته الإعلامية المصرية دينا صالح.

ونشر زين عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة للنعوة وعلّق: "البقاء لله (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) بقلوب مؤمنة بقضاء الله انتقله إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذن الله تعالي حماتي وأم زوجتي وجده ابني محمد اللهم أغفر لها اللهم أنزلها منازل الصديقين و الشهداء و الصالحين و حسن أولئك رفيقا

اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنه و لا تجعله حفرة من حفر النار

اللهم افسح لها فى قبرها مد بصره وافرش قبرها من فراش الجنه

اللهم املأ قبرها بالرضا و النور و الفسحه و السرور

اللهم انقلها من مواطن الدود و ضيق اللحود الى جنات الخلود

اللهم ارحمها تحت الأرض و استرها يوم العرض و لا تخزها يوم يبعثون

اللهم يمن كتابها و يسر حسابها و ثقل بالحسنات ميزانها و ثبتها على الصراط أقدامها واسكنها فى أعلى الجنات فى جوار نبيك و مصطفاك

اللهم امنها من فزع يوم القيامه و اجعل نفسها امنه مطمئنه و لقنه حجته ... أرجو الدعاء للفقيدة".

وانهالت الدعوات ورسائل التعزية للفنان السوري وزوجته، داعين للفقيدة بالرحمة والمغفرة.