تراند اليوم : الموت يفجع الفنان سامو زين وإعلامية مصرية شهيرة

View this post on Instagram

البقاء لله (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) بقلوب مؤمنة بقضاء الله انتقله إلى رحمة الله تعالى المغفور لها بإذن الله تعالي حماتي ناديه بنت شفيقه وأم زوجتي وجده ابني محمد اللهم أغفر لها اللهم أنزلها منازل الصديقين و الشهداء و الصالحين و حسن أولئك رفيقا اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنه و لا تجعله حفرة من حفر النار اللهم افسح لها فى قبرها مد بصره وافرش قبرها من فراش الجنه اللهم املأ قبرها بالرضا و النور و الفسحه و السرور اللهم انقلها من مواطن الدود و ضيق اللحود الى جنات الخلود اللهم ارحمها تحت الأرض و استرها يوم العرض و لا تخزها يوم يبعثون اللهم يمن كتابها و يسر حسابها و ثقل بالحسنات ميزانها و ثبتها على الصراط أقدامها واسكنها فى أعلى الجنات فى جوار نبيك و مصطفاك اللهم امنها من فزع يوم القيامه و اجعل نفسها امنه مطمئنه و لقنه حجته ... أرجو الدعاء للفقيده .