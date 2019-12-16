تراند اليوم : "سحاقية وتواعد نجمة متزوجة".. شقيقة فنانة شهيرة تصدم الجميع



تحدثت تقارير إعلامية عن علاقة شاذة تربط شقيقة النجمة مايلي سايريس "نووا سايريس"، بنجمة متزوجة، حيث صدمت الجمهور بالأخبار التي تحدثت عن علاقة حب مع النجمة تانا مونغو التي كانت قد أعلنت زواجها مؤخرًا.

وتأكيداً على تلك الشائعات نشرت تانا مقطع فيديو على يوتيوب وصفت فيه المغنية نووا بأنها "حبيبة" بالرغم من أنها لا تزال متزوجة من جيك بول الا انها عادت ونفت تلك الشائعات في حديث خاص لـ Entertainment Tonight حيث قالت: "لا يوجد شيء بيننا أنا احب حرفياً قضاء بعض الوقت معها والاهتمام بها ولكن لكي أكون حقيقية في صداقتنا وضعت صفة "حبيبة" في بعض عناوين الفيديو على يوتيوب".





