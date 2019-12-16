تراند اليوم : وفاة الفنان المصري حسن عفيفي داخل المستشفى

توفى الفنان المصري حسن عفيفي، بعد صراع مع المرض لفترة استمرت شهرين بأحد المستشفيات الخاصة.
ونعى فنانون الفنان الراحل الذي يعد من أشهر مصممي الاستعراضات، وأحد أهم أعضاء فرقة رضا للفنون الشعبية، وزوج الفنانة هناء الشوربجي.
وانطلق عفيفي بحياته المهنية راقصًا مع فرقة رضا ومحمود رضا وشارك في مجموعة من الأدوار في فيلم غرام في الكرنك وإجازة نصف السنة، وفيلم فتاة الاستعراض، وبعد أن اعتزل الرقص قام بالعمل كمصمم رقصات، وأعد تصميم رقصات فوازير نيللي وسمير غانم.
كما صمم عفيفي العديد من استعراضات الأعمال المسرحية للممثل المصري محمد صبحي.