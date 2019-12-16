“حبيبي سعودي”.. تحدٍ جديد لميريام فارس في ”موسم الرياض“ -فيديو

أعلنت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، عن تحدٍ جديدٍ لجمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعنوان ”حبيبي سعودي“، يظفر صاحبه بحضور كافة التحضيرات والكواليس الخاصة بمرحلة ما قبل صعودها المسرح، لإحياء حفلها الأول ضمن فعاليات ”موسم الرياض“، المقررة إقامته في 18 من شهر ديسمبر الجاري. وشاركت ”ميريام“ متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع ”تويتر“ فيديو تشرح فيه تفاصيل التحدي، قائلة:“تحدٍ جديد، لمن يرغب بمرافقتي وحضور كواليس وتحضيرات الفنان قبل صعوده المسرح، وما عليكم سوى أن تغنّوا أغنية (حبيبي سعودي) وتنشروها عبر أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي بهشتاغ ميريام فارس في السعودية“. وأضافت ميريام في الفيديو:“سأختار أكثر الأشخاص الذين يغنّون الأغنية، وهي: حبيبي سعودي، يعدّلي مودي، إليه أنا أشتاق، وأعدي لحدودي“.

وفي ذات السياق، تحدّت متابعة سعودية الفنانة ”ميريام“ بأداء رقصة استعراضية خلال إحياء حفلها الأول في السعودية، حيثُ نشرت صاحبة الحساب الشقردية بنت فيصل عبر موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، فيديو لميريام فارس خلال استعراضها لعدد من الرقصات خلال حفلاتها المختلفة، وعلّقت عليه قائلة:“‏‎راح تنورينا يا أجمل فنانة، وكمان راح اتحداك برقصة“. بدورها ردّت ميريام فارس، على الفتاة السعودية قائلة:“وأنا قبلت التحدي“، قبل أن يتفاعل الجمهور بشكل كبير مع التغريدة، معربين عن سعادتهم بقبول ”ميريام“ التحدي، خاصة أنها تقدم فقرات استعراضية تلقى إعجاب الجمهور. وكانت ”ميريام فارس“ أعلنت أنها ستُحيي حفلها الأول في المملكة ضمن حفلات موسم الرياض في يوم 18 من شهر ديسمبر الجاري. ووصل عدد زوار ”موسم الرياض“ الترفيهي منذُ انطلاقه في 11 من أكتوبر الماضي، إلى نحو 10 ملايين زائر، بحسب رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ.