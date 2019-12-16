شاهد.. حليمة بولند تصدم المتابعين بسعر ساعتها: “ما تسوى عندي شيء” !

نشر الإعلامي الكويتي صالح الراشد مقطع فيديو يستعرض خلاله الساعة الروليكس للإعلامية حليمة بولند والتي تبلغ 19 ألف دينار أي ما يقارب 62 ألف دولار أمريكي بحسب ما أوضح الراشد. وخلال الفيديو قالت حليمة إنها لا يعنيها ثمن الساعة الباهظ، وأنه بالنسبة لها لا يساوي شيئًا.

ومازح صالح الراشد مواطنته حليمة بولند بأنها تمتلك 40 مليون دينار في البنوك، لذا لا يفرق معها سعر الساعة البالغ 19 ألف دينار، الذي اعتبره أنه حلم بالنسبة له، وجادلها حينما قالت له إنها غنية نفس، ورد عليها “بل أنت غنية فلوس وبنك”. وكانت حليمة بولند كشفت خلال استضافتها في برنامج ”شيخ الحارة“، في مقطع فيديو مسرب انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن مصدر ثروتها الضخمة، هي الإعلانات وكل أثاث منزلها هو من الإعلانات، وأن أصحاب الشركات يدفعون لها المال لكي تظهر في إعلاناتهم بحسب قولها.