بالفيديو: النجمة الهندية سونام كابور تُفاجيء جمهور المملكة

كشفت النجمة الهندية سونام كابور عن استعدادها للتوجه إلى الرياض لحضو حفل ميدل بيست، المقام في إطار فعاليات موسم الرياض المقرر إقامته بتاريخ 19 من الشهر الجاري.
وقالت النجمة الهندية عبر ” ستوري ” موقع ” انستجرام ” : أهلًا يا رفاق. أنا قادمة إلى الرياض.. ومتحمسة جدًا جدًا لحضور حفل ميدل بيست المذهل.
ومن المرتقب أن يشارك في حفل ميدل بيست عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع بالوطن العربي؛ إذ أكد عدد منهم ذلك من خلال تفاعلهم مع هاشتاغ ” البس البندانة “ الذي أطلقه المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة.
وأعلن أيضا كل من الفنان أحمد حلمي ودينا الشربيني ومحمد هنيدي عن حضورهم الميدل بيست.
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