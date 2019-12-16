كلاكيت ثاني مرة.. نانسي في “موسم الرياض”

تحيي المغنية اللبنانية نانسي عجرم حفلا غنائيا (الثلاثاء) على مسرح أبوبكر سالم في منطقة البوليفارد، ضمن فعاليات موسم الرياض، وهي المرة الثانية التي تلتقي فيها بالجمهور السعودي، إذ التقته قبل أشهر في حفلة شاركها فيها المغني المصري تامر حسني ضمن الفعاليات ذاتها.
ونشرت نانسي بوستر الحفلة عبر حسابها في «تويتر»، معلقةً: «من جديد نلتقي بموسم الرياض.. بحبكن، المملكة العربية السعودية». ويشاركها في الحفل ولأول مرة المغني وائل كفوري، علاوة على المغني وائل جسار الذي شارك شهر أبريل الماضي في الفعاليات الفنية التي تقيمها المملكة كأول فنان لبناني يحيي حفلة غنائية، وصرح حينها قائلا: «لمست الذائقة الرائعة للجمهور السعودي، وشعرت أثناء الغناء بأنني في أحد المهرجانات الكبرى مثل قرطاج وموازين».
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