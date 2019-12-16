فيديو.. أحمد سعد يطرح أحدث أغانيه "النهارده قابلت اللي كانت حبيبتي"

طرح الفنان أحمد سعد قبل ساعات، أغنية جديدة بعنوان "النهارده قابلت اللي كانت حبيبتي"، من ألحان محمد عاطف الحلو، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".
ويقول مقطع من الأغنية: "النهارده قابلت اللي كانت حبيبتي.. ضحكت واستغربت وافتكرت لما كانت حبيبتي.. اني ياما حذرتها من اللحظة دي.. وان هيجي يوم وابقي قصادها وهي
جدير بالذكر أن "يا مدلع"، هي أخر أعمال أحمد سعد، من كلمات ايمن الطويل، والتي طرحها قبل ثلاث أشهر علي موقع الفيديوهات "يوتيوب".
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