مهرجان شرم الشيخ الدولي يهنئ الطوق والاسورة فوزه في ايام قرطاج المسرحية

يبارك مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي للعرض المصري "الطوق والاسورة"، فوزه بالجائزة الكبري بايام قرطاج المسرحية كافضل عرض، فقد اختتم اليوم مهرجان أيام قرطاج المسرحية دورته الــ 21 بمسرح الأوبرا بمدينة الثقافة بالعاصمة تونس وتوج خلال حفل الختام المخرج المسرحى المصرى الكبير سمير العصفوري ، ضمن قائمة الرموز المسرحية الأكثر تأثيرا فى الوطن العربى.

يذكر أن عرض " الطوق و الأسورة" قدم للمرة الأولى فى الدورة الثامنة لمهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى 1996 ، وحصل مخرجها ناصر عبد المنعم على جائزة أفضل إخراج فى المسابقة الرسمية للمهرجان ، وهى الجائزة

الأولى لمصر فى المهرجان.

وتمت إعادة إنتاج العرض فى عام 2018 ضمن الإحتفال باليوبيل الفضى للمهرجان التجريبى ،و شارك العرض ضمن العروض المتنافسة على جائزة سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمى بمهرجان المسرح العربى الذى نظمته الهيئة العربية للمسرح فى يناير 2019.

وحصل العرض على جائزة أفضل عرض عربى ، لتصبح أول جائزة لعرض مصرى فى المهرجان العربى، و تم عرضه بهذه المناسبة كعرض الافتتاح فى أيام الشارقة المسرحية بدولة الإمارات، كما شارك فى شهر أغسطس

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الماضى بالمهرجان القومى للمسرح المصرى بدورته الـ١٢.

تدور" الطوق و الأسورة" أحداث فى صعيد مصر حيث يصور العرض معاناة الأسرة الفقيرة التى تعانى من الحرمان والفقر و تصبح ضحية للخرافات والخيالات الشعبية.

العرض عن رواية يحيى الطاهر عبدالله، دراماتورج سامح مهران، ومن بطولة فاطمة محمد على، محمود الزيات، مارتينا عادل، أحمد طارق، أشرف شكرى، شريف القزاز، شبراوى محمد، محمد حسيب، سارة عادل، سلمى عمر، سارة مصطفى، نائل على، غناء كرم مراد، عازف الربابة إبراهيم القط و فرقته، ديكور محيى فهمي، أزياء نعيمة عجمى، رؤية موسيقية جمال رشاد، نحت أسامة عبد المنعم ، ومن إخراج ناصر عبد المنعم.

ويذكر أيضا أن مهرجان أيام قرطاج المسرحية يديره الفنان حاتم دربال وقد انطلق يوم 7 ديسمبر وانتهت فعالياته اليوم 15.