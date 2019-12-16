حرصت الفنانة اللبنانية نجوى كرم على تهنئة الشعب البحريني بعيدهم الوطني، الذي يوافق اليوم، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات العالمي "تويتر".
فكتبت نجوى عبر حسابها: "هالبلد بحبّو كتير بشعبو
يذكر أن البحرين تحتفل سنويا في 16 ديسمبر بـ"اليوم الوطني" الذي يتزامن مع يوم تتويج الحاكم السابق عيسى بن سلمان آل خليفة، على الرغم من أن 15 أغسطس هو التاريخ الفعلي الذي نالت فيه البحرين استقلالها عن بريطانيا إلا أنها لا تحتفل بهذا التاريخ.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. نجوى كرم توجه رسالة للشعب البحريني في العيد الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.