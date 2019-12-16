شاهد.. نجوى كرم توجه رسالة للشعب البحريني في العيد الوطني

حرصت الفنانة اللبنانية نجوى كرم على تهنئة الشعب البحريني بعيدهم الوطني، الذي يوافق اليوم، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات العالمي "تويتر".

فكتبت نجوى عبر حسابها: "هالبلد بحبّو كتير بشعبو

وطيبتو.. منحتفل اليوم بالعيد الوطني البحريني ومنقول: افرحوا انتو مش بحر انتو بحرين من العزّ.. اليوم الوطني البحريني".يذكر أن البحرين تحتفل سنويا في 16 ديسمبر بـ"اليوم الوطني" الذي يتزامن مع يوم تتويج الحاكم السابق عيسى بن سلمان آل خليفة، على الرغم من أن 15 أغسطس هو التاريخ الفعلي الذي نالت فيه البحرين استقلالها عن بريطانيا إلا أنها لا تحتفل بهذا التاريخ.