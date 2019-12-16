عرض "حريم النار"، وذلك على مسرح الطليعة بالعتبة يوميًا ما عدا الثلاثاء، ومن المقرر أن سعر التذكرة ثلاثون جنيهًا. العرض عن نص بيت برنارد ألبا للكاتب الأسباني فدريكو جارسيالوركا، ويتناول المرأة في الصعيد من خلال أم وبناتها، وتأثير أفكار وعادات الصعيد على حياتهم.
يذكر أن "حريم النار" بطولة عايدةفهمي، منال ذكي، عبير لطفي، نشوى إسماعيل، نسرين يوسف، أميرة كامل، كريستين عاطف، ديكور محمد سعد، أزياء شيماء محمود، موسيقى وألحان محمد حسني، مصمم استعراضات محمد ميزو، مصمم إضاءة إبراهيم الفرن، من تأليف شاذلي فرح وإخراج محمد مكي.
كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. عرض حريم النار على مسرح الطليعة يقام في الساعة التاسعة مساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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