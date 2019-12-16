في عيدها الوطني .. راشد الماجد يتغزل في البحرين

حرص المطرب راشد الماجد علي تهنئة الشعب البحريني بالعيد الوطني للبلاد، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات العالمي "تويتر".

نشر الماجد صورة لعلم البحرين والسعودية معًا، وعلق قائلًا: "كل عام والحبيبة مملكة البحرين بخير

وسلام وتقدم و ازدهار وحفظه الله البحرين ملكاً وحكومةً وشعباً بيومها الوطني وادام عليها الأمن و الأمان و الاستقرار".جدير بالذكر أن راشد الماجد ينتمي إلي البحرين من جانب والدته ويحمل الجنسية البحرينية، ولذلك لا يترك فرصة إلا ويتغزل فيها حتي لو خلق ذلك حالة من الجدل لدي الشعب السعودي، كما حدث مؤخرًا عندما هنأ منتخب البحرين بعد فوزه علي المنتخب السعودي، وتتويجه بطلًا لكأس الخليج للمرة الأولي في تاريخه.