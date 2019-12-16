حسين الجسمي لشعب البحرين في عيدهم الوطني: أفراحنا واحدة وقلبنا واحد

قدم المطرب الإماراتي، حسين الجسمي، التهاني لشعب البحرين باليوم الوطني، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

نشر الجسمي صورة مدون عليها "البحرين دمت عزًا وفخرًا"، كما

علق عليها قائلًا: "أفراحنا واحدة وقلبنا واحد.. تهانينا للأشقاء البحرين باليوم الوطني.. كل عام والأمن والأمان والنماء والرخاء".يذكر أن البحرين تحتفل سنويا في 16 ديسمبر بـ"اليوم الوطني" الذي يتزامن مع يوم تتويج الحاكم السابق عيسى بن سلمان آل خليفة، على الرغم من أن 15 أغسطس هو التاريخ الفعلي الذي نالت فيه البحرين استقلالها عن بريطانيا إلا أنها لا تحتفل بهذا التاريخ.