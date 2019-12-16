قدم المطرب الإماراتي، حسين الجسمي، التهاني لشعب البحرين باليوم الوطني، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
نشر الجسمي صورة مدون عليها "البحرين دمت عزًا وفخرًا"، كما
يذكر أن البحرين تحتفل سنويا في 16 ديسمبر بـ"اليوم الوطني" الذي يتزامن مع يوم تتويج الحاكم السابق عيسى بن سلمان آل خليفة، على الرغم من أن 15 أغسطس هو التاريخ الفعلي الذي نالت فيه البحرين استقلالها عن بريطانيا إلا أنها لا تحتفل بهذا التاريخ.
كانت هذه تفاصيل خبر حسين الجسمي لشعب البحرين في عيدهم الوطني: أفراحنا واحدة وقلبنا واحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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