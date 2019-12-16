الجمعة .. أحمد عز يسافر المملكة العربية السعودية لعرض علاء الدين

يسافر النجم أحمد عز إلى المملكة العربية السعودية يوم ٢٠ ديسمبر الجاري لعرض مسرحيته "علاء الدين"، في الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض وذلك خلال الفترة من 23 إلى 26 ديسمبر.

مسرحية "علاء الدين"، من بطولة أحمد عز وتارة

عماد ومحمد ثروت وسامي مغاوري وهشام إسماعيل ومحمد جمعة وإسلام إبراهيم ومن إخراج مجدي الهواري، والمسرحية من تأليف ورشة كتابية تضم حسن المهدي، محمد جلال، محمد طلعت، أحمد شيكو وضياء محمد.

وكان صناع العرض المسرحى كشفوا عن أول صورة للعرض فى أول تجربة يخوضها أحمد عز لأول مرة بالوقوف على خشبة المسرح ومقابلة جمهوره في عرض مسرحي، وظهر في الصورة أحمد عز وهو يجلس على كرسي وبجواره الفنان محمد ثروت الذي يقدم دور الجني، في لوحة استعراضية.