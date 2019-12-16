كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وصلة طرب بين العمري وصلاح حسني خلال كواليس تصوير "ختم النمر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر الفنان كريم العمري، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو يظهر فيه الفنان أحمد صلاح حسني، صحبة "العمري" داخل إحدى المراكب النيلية بمحافظة أسوان خلال كواليس تصوير مسلسل "ختم النمر".

وظهر أحمد صلاح حسني ماسكًا "جيتار" ويعزف مقطع موسيقي من أغنية "وادي حالي معاك" لمحمد حماقي، وظهر "كريم العمري" في نهاية الفيديو ليستكمل "وصلة الغناء" مرددًا: "بوظت الأغنية" في مشهد يعكس ما تشهده الكواليس من غناء ومرح وهزار بين جميع نجوم العمل.

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ومن المقرر عرض المسلسل في يناير المقبل، والذي ينتمي إلى نوعية أعمال الـ"45" حلقة للعرض في الموسم الشتوى، ويعد البطولة الأولى لأحمد صلاح حسني في الدراما التلفزيونية.

"ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، من إنتاج شركة سينرجي.

يذكر أن "العمري" شارك في عدد من الأعمال الفنية خلال الفترة الماضية بأدوار مختلفة منها فيلم الممر، ومسلسلات "الزوجة 18" و"نصيبي وقسمتك 2، 3" و"لدينا أقوال أخرى".