تراند اليوم : بعد سنوات من عرض المسلسل .. أحمد السعدني بيروج لمشاهدة ليالي الحلمية

كشف الفنان أحمد السعدني مؤخرًا عن متابعته لإعادة عرض مسلسل “ليالي الحلمية” من خلال مشاركة بعض مقاطع الفيديو من حلقاته عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.
نشر السعدني الصغير تدوينة عبر حسابه الخاص على موقع التغريدات القصيرة Twitter، لتشجيع الأجيال الجديدة على متابعة المسلسل.
كتب أحمد السعدني قائلًا: “الجيل اللي ما شافش ليالي الحلمية ما شافش مسلسلات، شغال على دريم دلوقتي اتفرجوا يا جماعة وادعوا لي”.
تلقى أحمد السعدني العديد من التعليقات الإيجابية والتي أيدت رأيه في المسلسل.
يشار إلى أن الفنان أحمد السعدني عرض له مؤخرا مسلسل “شبر ميه” عبر قناة dmc.
مسلسل “شبر ميه” بطولة أحمد السعدني، ونجلاء بدر، ومحمد علي رزق، ومراد مكرم، ومحمد جمعة، ورجاء الجداوي، ونهى عابدين، وندى موسى، وحنان سليمان، وأمجد الحجار، وإسماعيل شرف، تأيف شريف بدر الدين، إخراج طارق رفعت، وإنتاج شركة سينرجي.