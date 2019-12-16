تراند اليوم : بعد سنوات من عرض المسلسل .. أحمد السعدني بيروج لمشاهدة ليالي الحلمية

كشف الفنان أحمد السعدني مؤخرًا عن متابعته لإعادة عرض مسلسل “ليالي الحلمية” من خلال مشاركة بعض ‏مقاطع الفيديو من حلقاته عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.‏

نشر السعدني الصغير تدوينة عبر حسابه الخاص على موقع التغريدات القصيرة Twitter، لتشجيع الأجيال الجديدة ‏على متابعة المسلسل.‏

كتب أحمد السعدني قائلًا: “الجيل اللي ما شافش ليالي الحلمية ما شافش مسلسلات، شغال على دريم دلوقتي ‏اتفرجوا يا جماعة وادعوا لي”.‏

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تلقى أحمد السعدني العديد من التعليقات الإيجابية والتي أيدت رأيه في المسلسل.‏

يشار إلى أن الفنان أحمد السعدني عرض له مؤخرا مسلسل “شبر ميه” عبر قناة‎ dmc.‎

مسلسل “شبر ميه” بطولة أحمد السعدني، ونجلاء بدر، ومحمد علي رزق، ومراد ‏مكرم، ومحمد جمعة، ورجاء ‏الجداوي، ونهى عابدين، وندى موسى، وحنان سليمان، وأمجد الحجار، وإسماعيل شرف، تأيف شريف بدر ‏الدين، ‏إخراج طارق رفعت، وإنتاج شركة سينرجي.‏