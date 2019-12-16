تراند اليوم : فيلم الإختيار ممنوع من العرض بدعوة قضائية من أسرة الشهيد المنسي -تفاصيل

كشف محامي عائلة الشهيد العقيد أحمد المنسي، جمال عطوة، أنه قام برفع دعوى قضائية أمام محكمة عابدين للأمور المستعجلة لوقف تصوير مسلسل “الاختيار” بطولة الممثل أمير كرارة والمقرر عرضه فى رمضان المقبل ويجسد فيه شخصية الشهيد.

وأكد عطوة أن أسرة المسلسل لم تحصل الشركة المنتجة وفريق العمل على إذن من والدته وأشقائه الذين تربى وسطهم وهذا أمر مهم في تفاصيل حياته، وذلك حسب تصريحاته لبرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب.

وكشف المحامي أن عائلة الشهيد فوجئت من صفحات الجرائد ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بتصوير أمير كرارة عملا دراميا يجسد حياة الشهيد، ومن المؤكد أن تتطرق إلى سيرته الشخصية، دون الحصول على إذن منهم أو حتى إخبارهم واستطلاع رأيهم.

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وكان الشهيد العقيد المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة بشمال سيناء، استشهد و10 جنود آخرين في 7 يوليو 2017 جراء الهجوم الإرهابي الذي وقع على الكتيبة في مدينة رفح.

وأظهر الشهيد أثناء الهجوم شجاعة بالغة، وفقا لما ذكره زملائه، وعرف عنه التزامه وانضباطه العسكري فضلا عن قوته البدنية ومهارته الفائقة في الفنون العسكرية.

يعد مسلسل “الاختيار” هو التعاون الرابع للمؤلف باهر دويدار مع المخرج بيتر ميمي، بعدما قدما سويا الأجزاء الثلاثة من مسلسل “كلبش” الذي قام ببطولة أمير كرارة وحقق نجاحا كبيرا.