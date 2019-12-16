تعرف على ملكة جمال العالم لعام 2019

كتب امير فتحي في الاثنين 16 ديسمبر 2019 01:49 مساءً - توجت الجامايكية ” توني آن سينغ ” بلقب ملكة جمال العالم لعام 2019 في الحفل الذي أقيم يوم السبت الماضي في العاصمة البريطانية لندن .

تبلغ توني آن من العمر 23 عاما .. ولدت فى خليج مورانت فى جامايكا ولكنها انتقلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية فى سن التاسعة واستقرت فى فلوريدا حيث حصلت على شهادة من جامعة ولاية فلوريدا فى دراسات المرأة وعلم النفس .

وتحدثت توني عن أهدافها وطموحاتها بعد الفوز باللقب بإنها تريد أن تحدث تغييرا مستداما لتكون على ثقة بأن أطفالها وأحفادها سيكون لديهم قيمة مختلفة في الحياة .

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وحين سؤالها عن قيمة مسابقات الجمال في عالم اليوم والسعي من أجل المساواة واحترام المرأة ردت بأن الجمال كان العنصر الأقل أهمية في إنجازها بالنسبة لها .. وقالت : ” لقد نشأت في عالم كانت فيه الفتيات اللاتي يشابهنني بلون بشرتي وشكل شعري لا يعتبرن جميلات ” .