إتهام ياسمين الخطيب بالسخرية من ” وفاء عامر ” .. وأيتن عامر ترد : ” المفروض كده إن ده إفيه “

كتب امير فتحي في الاثنين 16 ديسمبر 2019 01:49 مساءً - أثارت الإعلامية المصرية ” ياسمين الخطيب ” الجدل عقب التغريدة التي كتبتها عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات ” تويتر ” والتي ذكرت بها إسم الفنانة المصرية ” وفاء عامر ” واعتبر البعض ذلك سخرية وإساءة إلى وفاء عامر .

حيث كتبت ياسمين الخطيب في تغريدتها التي جاءت للتعليق على إعلان النادي الأهلي المصري تعاقده رسميا مع محمود عبد المنعم الشهير ب ” كهربا ” اللاعب الأسبق لنادي الزمالك قائلة : ” أدرك أن كرة القدم بالنسبة للاعبيها مجرد رياضة وعمل .. لكني كمشجعة أعتبر نادي الزمالك قدرا أبديا كالأب والأم لا يمكن تبديله مهما أساء ” .

وتابعت : ” وأتوقع من اللاعب أن يتمسك بهويته الكروية فيحمل ناديه بقلبه إلى الأبد .. أن يكن له وفاء كوفاء المشجع وليس وفاء الموظف .. أما ما فعله كهربا فهو وفاء عامر ” .

وهو الأمر الذي أثار غضب الفنانة المصرية ” أيتن عامر ” شقيقة الفنانة وفاء عامر والتي اتهمت ياسمين الخطيب بالسخرية من شقيقتها .. فردت في تغريدة لها قائلة : ” والمفروض كدة إن دة إفيه والناس تضحك وكده ؟ ” .

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مما دفع ياسمين الخطيب إلى الرد والدفاع عن نفسها بإنها لم تكن تقصد الإساءة أو السخرية من وفاء عامر فكتبت : ” وفاء عامر فنانة كبيرة وجميلة شكلا وروحا .. الألشة مقصورة على الاسم ولا يقصد بها أي إهانة ” .

ولكن هذا التبرير لم يقنع أيتن عامر التي عادت وردت عليها قائلة : ” مش مقبولة خالص عشان لو كانت ألشة لذيذة كنا هزرنا وضحكنا وكده بس للأسف هي مش كده خالص ” .